'Linchan' a Legarreta por opinar de pleito entre actrices: "Ya olvidó lo que hizo a Atala en 'Hoy'"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se volvió el blanco de las críticas luego de que opinó en el programa Hoy sobre el conflicto entre las actrices Cynthia Klitbo y Vanessa Guzmán, comentarios que algunos internautas aprovecharon para recordar la polémica emisión en la que ella habría evitado a Atala Sarmiento cuando al exconductora de TV Azteca fue invitada del matutino.

Esta mañana, el programa de Televisa transmitió un reporte con nuevas declaraciones de Klitbo respecto a la actitud "soberbia" que asegura Guzmán mostró cuando trabajaron juntas en la telenovela Atrévete a Soñar.

Una vez que fue transmitida la cápsula, la actriz Érika Buenfil, la conductora Shanik Berman, el presentador Paul Stanley y Legarreta hicieron comentarios sobre la 'guerra' de declaraciones entre las actrices. En ese momento Andrea coincidió con Érika sobre que las personas deberían "soltar" el pasado y dejar atrás viejos conflictos.

Con el tiempo uno tiene que ir soltando… Yo también, incluso, tuve algunos roces con algunas personas en alguna novela o así, y ahora ya que pasó el tiempo te encuentras, te abrazas, te quieres, ya pasó; eran otras personas, otros momentos... Hay que soltar, porque eso te hace bien a ti", expuso Andrea Legarreta.

La opinión de la presentadora no fue tomada de la mejor manera por usuarios de redes sociales, quienes emplearon el canal de YouTube del programa para recordarle a Andrea cuando en una ocasión Atala Sarmiento visitó el matutino y tanto ella como Galilea Montijo no estuvieron presentes en el foro y no convivieron con ella.

Alguno de los rudos comentarios que recibió la conductora fueron:

Ni digas Andrea, porque a Atala ni siquiera la quisiste saludar, ni estar con ella en el foro. No te contradigas".

Legarreta dice que ya pasó, pero cuando fue Atala Sarmiento a 'Hoy' no la recibió. ¿Cómo esta eso Andrea?".

Ya pasó, hay que olvidar así como Andrea y Galilea cuando se salieron del foro porque llegó Atala Sarmiento".

¿Por qué Andrea y Galilea no "soltaron" cuando fue Atala?".

Fuente: Programa Hoy