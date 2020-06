Violeta Isfel habla de los estrictos protocolos contra el Covid-19 en Televisa

Ciudad de México.- En una entrevista con De Primera Mano, la actriz mexicana, Violeta Isfel, habló de los estrictos protocolos de higiene y prevención ante el Covid-19 que se encontró al volver a trabajar.

Yo sabía perfectamente que si regresábamos a trabajar no íbamos a volver con conciencia. Desde que llegas no puedes entrar al estacionamiento si no traes tu careta, tu cubrebocas".