¿Fue explotada? Lucero recuerda su debut en Televisa y cómo 'robó' protagónico a actriz

Si ya oyeron el #LuceroPodcast sabru00e1n que este videito me recuerda esas historias. ud83eudd29 Por cierto u00bfalguien igual de platicador que yo en la escuela? Porque yo no paraba de hablar! ud83dude4aud83eudd23 Les cuento en mi link en Bio ud83dudd1dud83dudd1dud83dudd1d