"Lucharé toda mi vida": Mamá de Karla Luna peleará contra Américo para ver a sus nietas

Ciudad de México.- La mamá de Karla Luna decidió alzar la voz por sus nietas a las que ya no ve pero menciona que no dejará de luchar por verlas .

Josefa Martínez, madre de Luna, habló y mencionó que han sido años durante los cuales se han callado pero que no dejará de luchar por ver a sus nietas ahora que están con Américo:

Reveló que ella retiro la demanda que buscaba la custodia de las menores porque lo único que quería era seguir formando parte de sus vidas pero que eso no fue lo que pasó por lo que ahora tomará acciones:

Yo retiré la demanda de la custodia, yo nada más quería no dejar de convivir con ellas, una vez a la semana, al mes, lo que fuera pero que las estuviéramos cienro pero no fue así pero me da tristeza por ellas más que nada porque ellas deben sentir lo mismo. Ella se deben hacer preguntas de ‘¿por qué ya no las vemos, qué pasó’?”.