Conductora de 'Un Nuevo Día' deslumbra a todos al posar en atrevido bikini

Miami, Florida.- A pesar de que en algún momento llegó a ser criticada por su figura, la bella conductora del programa matutino, Un Nuevo Día, Rashel Díaz, demostró ser una mujer llena de seguridad al mostrar una foto en traje de baño.

La bella presentadora cubana, ha demostrado ser una mujer única y autentica, tanto en la televisión como en su vida personal, pues a donde quiera que van deslumbra por su seguridad y alegría, demostrándose quererse mucho.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y rechazado en TV Azteca, Marco Antonio Regil ahora se dedica a esto

Es por esto, que la comunicadora de Telemundo reveló a sus fans una fotografía suya en Instagram donde resalta por su hermosa figura en bikini, en la instantánea parece haber estar en lo que fue un día en la playa.

Te podría interesar: Tras salida de Telemundo, Héctor Sandarti presume que ya regresó a México

En este post, Rashel demuestra que ante todo hay que amarse a uno mismo y que como mujer no debe importar si el embarazo deja su huella sobre la piel con algunas estrías, o si la figura cambia por esto, lo que uno debe hacer es aceptarse como es, pero siempre buscar estando mejor.

Lee también: ¿Más cambios en 'Un Nuevo Día'? Telemundo daría ultimátum a querida conductora

La realidad es que ellas aparecen a cualquier edad y por distintas razones. ¿Mi consejo? Cuidarnos. Quiero ser clara diciéndoles esto: sí podemos mejorarlas, pero no podemos eliminarlas. Lo que jamás debemos hacer es ocultarlas. Nuestro cuerpo es arte, apreciémoslo", dijo la conductora.

Con su mensaje, Díaz aclaró a las mujeres que la siguen, que no deberían sentirse avergonzadas por algo que es natural y que no deberían vivir ocultándolas, pues considera que eso no es vivir.

Con información de: People en Español