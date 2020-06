Esmeralda Palacios, ex de Facundo, enamora con diminuto atuendo deportivo

View this post on Instagram

Mi trabajo me ha costado, pero mau0301s en la cabeza que en cualquier parte de mi ... estoy orgullosa por que cada diu0301a respiro mau0301s tranquila y mejor ... cou0301mo lo hago?: viviendo diu0301a a diu0301a, y poniendo STOP cuando alguna sensaciou0301n me sale de mi estou0301mago ,y hacerle caso hemos olvidado o dejado a un lado el escuchar nuestro cuerpo ... es lo mau0301s importante es nuestro TEMPLO y siempre nos da mensajes solo que hemos estado tan fuera de nosotros que nos volvimos sordos de el . Aunque nos cueste trabajo hay que volver y dejar atrau0301s los pilares de nuestra educaciou0301n para aprender a sentir y vivir nuestra propia realidad, ese sexto sentido y esas ganas de vivir que no te las quite NADA ni NADIE !! Sigue tus instintos sigue tu sangre sigue tus ganas !!! Y sobre todo respeu0301tate y respeta a los demau0301s !! A este mundo me queda claro que vine a ser feliz y a ayudar !! Asiu0301 que VENGA si se puede TODO el liu0301mite es el cielo y mau0301s claro ese es por que te lo pones TUu0301 !! #mentecuerpocorazon Quien dijo yo ? Que venciste hoy ? Te leo !! PD . Tengo 43 y 3 hijos y me siento plena de TODO bueno casi TODO !! Falta que el Universo me cumpla unas peticiones u2764ufe0fud83dudcabud83dudd25