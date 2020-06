Exconductora de TV Azteca confiesa que está lista para casarse y convertirse en madre

View this post on Instagram

Miedos, alegriu0301as, vaciu0301os, plenitud, dudas, ilusiones, sensaciou0301n de estar perdida, suenu0303os, angustias, cansancio, energiu0301a, anhelos.... son algunas de las emociones y sentimientos que he sentido en estos uu0301ltimos dos meses de cambios, y porque ahora nos queda claro que la uu0301nica constante es el cambio, necesitamos aprender a no aferrarnos, a salir del estancamiento, a detectarlo, a ser valiente y compasivo con uno mismo, a encontrar lo que te conecta con tu poder personal, lo que te inspira, lo que eres realmente.... Les deseo que su proceso esteu0301 siendo enriquecedor a pesar de los diu0301as que cuesta un poco mau0301s ver hacia adelante, pero todos estamos juntos todos en esto, todos somos uno mismo una misma energiu0301a, todo lo que hacemos bien o mal nos afecta a todos! CONCIENCIA! Feliz lunes #siempreparaadelante #vivirelpresente #befree #believe #beYOUtiful #compassion #bestrong #trustinyourself #loveislove ud83dudcabud83dudc96 . . @photogabete ud83dudcf8