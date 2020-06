"Su música es malísima": Gustavo Adolfo Infante aviva polémica con Amandititita

Ciudad de México.- Tras la polémica que surgió en redes sociales con Amandititita, Gustavo Adolfo Infante volvió a retomar el tema durante la emisión de este lunes 22 de junio en el programa De Primera Mano.

A pesar de que ya ofreció una disculpa pública, el periodista de espectáculos tuvo la oportunidad de responder a estas acusaciones y opinó sobre la música de Amanda Escalante, nombre real de la artista.

Cuando uno se dedica a los medios de comunicación, uno hace una crítica. Para mí el trabajo musical, vocal y como autora de Amandititita no me parece malo, me parece malísimo".

Creo que no aporta, creo que es bastante repetitiva, que no tiene una voz, que no tiene una cadencia, que no tiene un ritmo, que no tiene un estilo, esto lo que opino", expresó Infante.