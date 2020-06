Sergio Goyri y la razón por la que se negó a trabajar con Juan Gabriel: "Estoy arrepentido"

Ciudad de México.- Durante una entrevista para Ventaneando, el actor mexicano, Sergio Goyri, confesó que se arrepiente de no haber aceptado una propuesta laboral que Juan Gabriel le hizo hace unos años.

Fue una oferta que me hizo mi disquera y Juan Gabriel para grabar un disco, me lo ofrecieron y pensé que no lo merecía por no ser cantante. Me seguiré arrepintiendo toda mi vida", relató el histrión.