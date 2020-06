¡Tómala Marlene Favela! Ex suelta todo sobre su "infidelidad" y divorcio: "Ya no hay amor"

Ciudad de México.- Luego de que Marlene Favela confirmara que se encontraba separada de su esposo y padre de su hija, George Seely, sin revelar los detalles que la obligaron a tomar esta decisión, trascendieron algunos rumores que apuntan a una supuesta infidelidad de parte del empresario australiano.

Según TVNotas, una expareja de Seely reveló que cuando vivían en Los Ángeles, la actriz de Televisa lo encontró en la cama con otra mujer y eso fue el comienzo del deterioro de la relación.

Aunque él le pidió perdón, fue hasta que viajaron a México que Marlene decidió separarse de él. Según esta persona, él ya tenía fama de "mujeriego", pues ya había hecho lo mismo con otras mujeres.

Luego de estas declaraciones, George Seely había permanecido en silencio luego del mensaje de Marlene con respecto a su ruptura, pero ahora ha provocado gran controversia en Instagram un mensaje en el que deja entrever su postura tras la separación, pues después un comentario en su defensa, él respaldo estas palabras con un Like y la respuesta: "Bien dicho".

El mensaje dice así:

La gente necesita dejar de decirle qué hacer. Ocúpate de tus propios asuntos, ninguno de ustedes sabe lo que ocurrió y por qué. Ellos no son los primeros ni los últimos en divorciarse con niños. Un niño no es una excusa para permanecer juntos cuando ya no hay amor. Es más saludable para el niño vivir en un ambiente pacífico, incluso si no es con ambos padres".