Último adiós a Armando Cardona: Lo despiden con banda, cerveza y abrazos pese al Covid-19

View this post on Instagram

De esta manera te despedimos y te vas hasta el cielo... Nos dejas un gran vacu00edo como ser humano, eras una persona que nos alegraba la vida y que nos hacia sentir mejor con tus platicas y tus ocurrencias... Nadie ocuparu00e1 tu lugar en la banda, tu seras siempre recordado y amado por cada uno de nosotros. Hasta el cielo Armandito, descansa en paz, Te amamosu2764