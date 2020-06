Monseñor da 'paliza' a Ricky Martín por hablar de la Virgen María: "Es un ignorante, da pena"

Ciudad de México.- El famoso cantante, Ricky Martin, está en el centro del escándalo tras su polémica comparación de la gestación de sus cuatro hijos con la concepción de Jesucristo en la Virgen María, a lo que un Monseñor puertirriqueño no ha podido dejar pasar y con sus duras palabras le ha dado sin duda una 'paliza' al interprete.

Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo", dijo Martin.

Ante esto el Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia, en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, ha señalado que no le gusta meterse en los temas controversiales del medio artístico, pero afirma que le han "tocado la madre" y eso no lo piensa permitir.

Los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre'. La Virgen María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre, el cuerpo es un don de Dios, y como no podemos separar espíritu, alma y cuerpo, María no prestó su vientre, sino que se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo", afirmó.

Explicó que no puede decir que le prestó o rentó a Dios su cuerpo por un tiempo limitado para que pudiera ser padre, si no que le entregó todo de sí, que lo crió y amo como una verdadera madre, siendo ese motivo por el que todos la llamamos madre de Dios y merece ese respeto.

María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dio", expresó.

Señaló que aveces el querer ser padre a toda costa y llegar a los extremos de un vientre por alquiler llega a ser una "violación a la dignidad de los hijos".

Querer ser padre o madre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto. Así que la verdad es precisamente la adecuación de mi concepto mental a lo que es el ser humano en realidad, no a lo que yo creo que es o quiero que sea según mi capricho o ideología", dijo convencido.

Finalmente terminó por 'destrozar' al interprete de Una Mordidita al decir que estaba usando su poder para inclinar la balanza a su favor, hablando de temas que no conocía realmente mostrando una ignorancia que muchos siguen por su admiración a él, lo que le daba pena.

Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc., y, para colmo, se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia, que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena", concluyó.

Fuente: Infobae