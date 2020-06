La Divaza: La estrella que salió del clóset en YouTube, luchó contra el rechazo y alcanzó el éxito

Ciudad de México.- YouTube y las demás redes sociales han significado la catapulta hacia el éxito para una gran cantidad de figuras y talentos, pero para Pedro Figueira, mejor conocido como La Divaza, también fue la oportunidad de escapar de una dura realidad en Venezuela y el único espacio que encontró para abrazar con orgullo su identidad sexual.

La Divaza abrió su canal a finales de 2012, donde su carisma, simpatía y forma de contar experiencias pronto atrapó la atención de una comunidad de internautas que creció a paso veloz, ya que los usuarios sabían que un video del entonces adolescente venezolano era garantía de diversión.

Sería hasta varios años después cuando La Divaza abriría su corazón para compartir lo que en realidad estaba pasando en su vida mientras divertía a los demás a través de una pantalla, y cómo YouTube significó un espacio de aceptación que no tenía ni en su familia ni en los demás entornos. La red social le cambió la vida, ha mencionado en muchas ocasiones el influencer.

En noviembre de 2019, el youtuber publicó un video titular 'Por qué ya no soy el mismo', donde dejó la comedia por un lado para relatar, en un tono más serio, su historia. La Divaza contó que cuando era menor solía ser blanco de burlas tanto de sus compañeros del colegio como de sus maestros.

Un buen día, su padre le compró una computadora. Al no tener muchos amigos, Pedro pasaba el día entero ahí y pronto descubrió YouTube.

Fue mi escape de la realidad, me sentaba a ver YouTube a ver si me gustaba lo que hacían, era muy divertido y muy espontáneo, y muchos de ellos (youtubers) ni siquiera sabían en lo que se iban a convertir más adelante", explicó La Divaza en el mencionado video.

Poco después La Divaza se lanzó a la aventura de abrir su canal de YouTube, donde su comunidad de fans ha seguido de cerca las altas y bajas que ha vivido: Relaciones amorosas en las que sufrió maltrato, su búsqueda de una mayor calidad de vida al salir de Venezuela, su deportación de Estados Unidos y cómo encontró en México un hogar para iniciar otra vez desde cero.

Fue en 2015, tres años después de tener presencia en la plataforma de videos, cuando La Divaza publicó un video de YouTube para declarar su homosexualidad, ya que "no tenía el valor" para decírselo a su madre y al resto de su familia en persona, luego de que el tema había generado discusiones con ellos en el pasado.

La Divaza ha dado cuenta en sus videos que lleva una buena y amorosa relación con su familia desde entonces, además de que mantenerse aferrado a su originalidad e irreverente humor le ha permitido alcanzar grandes logros. Su video Roast Yourself Challenge rompió récords en su momento, y logró cumplir un sueño al conducir los premios MTV Miaw de 2018.

Hasta el día de hoy, La Divaza emplea sus plataformas para promover la aceptación, el respeto y los derechos de la comunidad LGBT +.

Si te gustan los niños, si te gustan las niñas, si no sabes qué co... es lo que te gusta, que no te dé miedo marica porque tú naciste así. Si estás en el clóset, si no sabes lo que sientes, si te sientes solo, si sientes que nadie te comprende, todo va a estar bien", expuso en un reciente video de Instagram con motivo del Mes del Orgullo.