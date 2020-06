Flor Rubio habría recurrido a la brujería para entrar a 'VLA', según Jorge Clarividente

Ciudad de México.- Jorge Clarividente ha llamado "malagradecida" a la conocida conductora, Flor Rubio, pues asegura que él la ayudó con un 'trabajito' de brujería para que ella entrara a Venga la Alegría hace más de un año.

Jorge en una entrevista para TV Notas señaló que en marzo del 2019, Rubio lo buscó y le pidió ayuda para entrar al matutino de TV Azteca pues quería tener mayor presencia en la televisión ya que su programa era en televisión de paga.

Señaló que desde el primer momento en que él la canalizó para poder realizar su magia y conseguir llegar a los productores y que la llamaran para entrar al show, descubrió que era "vanidosa" y que haría cualquier cosa para conseguir lo que desea.

El brujo afirmó que le aceptó ayudarla pues le encanta trabajar con famosos para que puedan conseguir lo que desean, y ella pese a lo que presintió no fue la excepción.

Ella me dijo: 'Ayúdame para que me abras caminos y me consigas un programa de televisión'. Yo no dudé en aceptar y con mucho gusto le dije que sí, y le hice un trabajo, pues como te decía, me gusta mucho trabajar con famosos y más si puedo ayudarlos para que consigan algo que tanto han anhelado