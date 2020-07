¿Recuerdas al niño de 'La misma luna'? Se volvió DJ, trabajó en Televisa y triunfó en HBO

Ciudad de México.- Adrián Alonso, el actor que siendo tan solo un niño trabajó en Hollywood junto a grandes estrellas y se ganó a las audiencias con su inolvidable personaje en La misma luna, ha continuado su carrera tanto en cine como en televisión, además de incursionar en el mundo de la música como DJ y creador de videoclips.

Como se ha de recordar, el intérprete debutó en el séptimo arte con la película Voces inocentes, cuanto tenía solo 10 años de edad. Para entonces, Adrián ya había realizado decenas de comerciales televisivos y había entrado al ámbito del entretenimiento a través del teatro.

Poco después llegaría la gran oportunidad de actuar en La Leyenda del Zorro junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, un papel que no fue fácil de conseguir pero que finalmente significó un antes y después en su carrera actoral.

Competí contra 6 mil niños alrededor del mundo para poder tener ese personaje y realmente Columbia Pictures, que es la productora, no querían a un niño mexicano que no hablaba inglés… El director quería que yo estuviera y se pelearon hasta que Steven Spielberg escogió, hicimos el último 'call back', lo hice junto Antonio Banderas y Catherine y tuve la oportunidad de poder hacerla", revelo Alonso en una entrevista para el canal de YouTube de Yaya González.

Aunque continuó en el cine con películas como La misma luna junto a Eugenio Derbez y Kate del Castillo, Treasure Hunters y Cristiada, Adrián Alonso se desarrolló a la par en la televisión.

El actor se preparó en el CEA y participó en algunos programas de Televisa como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de que en 2016 formó parte de la telenovela Yago.

Ese mismo año también logró entrar a las filas de Telemundo, ya que participó en la serie El Chema, protagonizada por Mauricio Ochmann.

En 2018 concluyó el más reciente de sus proyectos, ya que en ese año se estrenó la cuarta temporada de la serie Sr. Ávila. Adrián Alonso participó en el programa de HBO Latinoamérica de 2013 a 2018, junto al actor Tony Daltón y otras estrellas.

Asimismo, el intérprete supo combinar su pasión por la actuación y producción con la música, ya que también se desenvolvió como DJ en algún momento de su vida.

Me fue muy bien como DJ, ya no lo hago tanto, ya nada más mezclo en antros y no me metí a la música como cantante, me metí como director y productor de videoclips", dijo en la entrevista con Yaya González, en junio del año pasado.