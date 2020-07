Tras volver a TV Azteca, Mark Tacher revela en 'VLA' el 'infierno' que vivió en Venezuela

Ciudad de México.- En la segunda parte de la entrevista que Mark Tacher brindó al programa Venga la Alegría, el actor mexicano recordó la difícil situación a la que se enfrentó tras abandonar TV Azteca para probar suerte en Venezuela.

El querido galán explicó que se metió en varios lios con las autoridades del país centroamericano, las cuales por fortuna, pudo librar.

Mark comentó que se le dificultó comunicarse con sus compañeros y amigos en aquel país debido al lenguaje, pues las frases de un típico mexicano, allá eran consideradas como ofensas.

Le dije 'cabr...' y se voltea y me dice serio 'es que decirme cab... es que me están poniendo los cachos (cuernos)' y yo le dije 'perdón, yo no te dije esa palabra'... 'pues a mí no me lo digas' me contestó", explicó Tacher.