Tras tragedia que lo alejó de TV Azteca, exacadémico pide ayuda a Yuridia y lo rechaza: "No me responde"

Ciudad de México.- Erasmo Catarino, el ganador de la cuarta generación de La Academia que se alejó de TV Azteca por una fuerte tragedia familiar, ha reaparecido en una reciente entrevista para Venga la Alegría en donde aseguró que le ha pedido ayuda a Yuridia para una reunión con sus compañeros, pero solo ha sido rechazado e ignorado.

En la entrevista por videollamada, Erasmo contó que por la pandemia pensó que sería una buena idea hacer una reunión con todos sus compañeros de generación, pero los que les han respondido le han dado negativas, aunque hubo un par que aceptó.

En cuanto a sobre que pasó con Yuridia, él señaló que ni siquiera ha tenido respuesta de ella pues no responde a sus llamadas, lo que dice comprende pues sabe que las agendas y tiempos de cada quien esta contado dependiendo de los proyectos propios.

La verdad no me contestó, como muchos de mis compañeros no me contestaron porque entiendo que cada quien trae sus proyectos, sus tiempos muy contados", respondió el exacadémico.