¿Alquilará vientre? Actor de Televisa revela impactante decisión de la paternidad a falta de la mujer ideal

Ciudad de México.- Daniel Arenas, el reconocido actor de Televisa, impactó durante su más reciente entrevista para People Español, pues reveló la decisión que ha tomado respecto a su tan deseada paternidad ante la falta de la mujer ideal para tener su propia familia.

Arenas en varias ocasiones ha dejado muy claro que quiere ser padre algún día, pero hasta el momento no ha encontrado a esa mujer ideal para él con la cual formar su familia, por lo que se le cuestionó si optaría por ser padre soltero.

El actor señaló que únicamente tendrá hijos una vez haya encontrado a la mujer que el considere perfecta para él con el método tradicional y si nunca llega esa dama pues entonces no le daría nietos a sus padre.

Si existe una persona con quien yo tenga ese sueño y tengamos las mismas metas, los mismos horizontes, obviamente todo rodeado de amor, que vengan los hijos, pero si no existe, pues no", aseguró Arenas.

Cabe mencionar que en marzo dijo en Montse y Joe que para él era un gran sueño y su más grande ilusión tener varios niños, pues venía de una familia grande.

Amo los niños. Me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me dé la oportunidad. ¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé", dijo el actor meses atrás.