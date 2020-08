Ana Brenda habla del noviazgo de Julián Gil y la polémica con Marjorie: "Ojalá que sea muy feliz"

Ciudad de México.- Ana Brenda compartió su alegría por el hecho de que Julián Gil, gran amigo de ella y con quien compartió créditos en la telenovela de Televisa Por amar sin ley, le ha dado otra oportunidad al amor con Valeria Marín y ha decidido gritar a los cuatro vientos su nuevo romance.

En una reciente entrevista para el programa Suelta la Sopa, la actriz celebró que el intérprete argentino hiciera público su noviazgo y aseguró que está ansiosa por conocer a Valeria, además de dejar en claro que no es ajena a que la comparan con ella porque consideran que son muy parecidas físicamente.

Lee también: ¿Adiós Carlos Rivera? Cynthia Rodríguez, devastada en foro de 'VLA' por esta triste razón

Estoy muy feliz por él, muy feliz de que ya por fin lo hizo público. Sé que mucha gente lo queremos ver contento. No tengo todavía el placer de conocerla, muero por conocerla. Me parece súper guapa, creen que yo estoy guapa también, así que me lo tomo como un cumplido", expuso Ana Brenda.