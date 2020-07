¿Vuelve a TV Azteca? Ingrid Coronado revela que prepara sorpresas para sus fans

View this post on Instagram

Estoy planeando cosas espectaculares para ustedes, con la intenciu00f3n de estar mas cerca, tener contenidos de altu00edsima calidad, y sorprenderlos todos los du00edas. ud83dude4cud83cudffb Por eso, mi equipo y yo tomamos la decisiu00f3n de que los live seru00e1n diferentes du00edas, a diferentes horas, asu00ed podremos tener mu00e1s temas de actualidad que nos inspiren y enamoren. Esta semana, tendru00e9 una plu00e1tica su00faper rica con una persona muy especial. u2063u2728 u2063 Ademu00e1s de que lo quiero mucho, es un ud835udc2dud835udc2bud835udc1eud835udc26ud835udc1eud835udc27ud835udc1dud835udc28 ud835udc1aud835udc2bud835udc2dud835udc22ud835udc2cud835udc2dud835udc1a, ud835udc26ud835udc2eu0301ud835udc2cud835udc22ud835udc1cud835udc28 ud835udc32 ud835udc1cud835udc28ud835udc26ud835udc29ud835udc28ud835udc2cud835udc22ud835udc2dud835udc28ud835udc2b.u2063 u2063 Llevo 20 au00f1os como conductora, y a pesar de que es parte de mi familia u00a1nunca habu00eda tenido la oportunidad de entrevistarlo!u2063ud83dude31 u2063 Mi cuu00f1ado @syntekoficial yei!!!! u2063ud83eudd17 Nos vemos el ud835udc23ud835udc2eud835udc1eud835udc2fud835udc1eud835udc2c ud835udc1a ud835udc25ud835udc1aud835udc2c ud835udfd6ud835udc29ud835udc26 ud835udc1eud835udc27 ud835udc08ud835udc27ud835udc2cud835udc2dud835udc1aud835udc20ud835udc2bud835udc1aud835udc26, ud835udc1fud835udc1aud835udc1cud835udc1eud835udc1bud835udc28ud835udc28ud835udc24 ud835udc32 ud835udc32ud835udc28ud835udc2eud835udc2dud835udc2eud835udc1bud835udc1e.u2063u2728 u2063 u00a1Los espero!ud83eudd70 #EnVivo #Sorpresas #NuevoContenido #Feliz #Agradecida #Cuarentena #Youtube #Facebook #Compositor #Artista #Mu00fasico #alekssyntek #Inspiraciu00f3n