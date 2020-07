Tras 'volver' a Televisa, famosa actriz revela en 'Hoy' lo difícil que es conseguir empleo a su edad

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 8 de julio se presentó la segunda parte de la entrevista exclusiva que Ana de la Reguera brindó al programa Hoy y que marca su regreso a Televisa tras haber probado suerte en Telemundo, TV Azteca y en Estados Unidos.

En esta ocasión, la guapa artista confesó las dificultades que se han presentado en su carrera ahora que ya no es una jovencita pues revela que sí ha sufrido para conseguir trabajo.

Dices 'no me están hablando' 'le están hablando a otras actrices y a mí no' 'la gente se está olvidando de mí'", reconoció.