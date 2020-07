¿Fuera de TV Azteca? Laura G no puede más y responde a las presiones para que deje 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Laura G hizo frente a los constantes ataques, señalamientos y críticas de los internautas que piden a TV Azteca que sea despedida del matutino Venga la Alegría, sin embargo, esta vez decidió responder a las presiones haciendo gala de su humor.

La conductora grabó un TikTok desde la cuenta del programa en el que trabaja junto a presentadores como Patricio Borghetti y Cynthia Rodríguez, video en el que aparece realizando una cómica tendencia de la plataforma.

Lee también: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

En la grabación Laura se muestra bailando la cumbia Siempre es la misma situación, al tiempo que señala en pantalla algunos de los comentarios que recibe a menudo de los televidentes inconformes con su participación en VLA.

"Ya saquen a Laura G", "Laura no deja hablar", "Laura se siente la jefa" y "#FueraLauraG", son los mensajes que se leen en la pantalla.

Lee también: "Estoy harto": Al borde del llanto, actor de Televisa muestra su tristeza por la crisis de salud

De esta forma, la presentadora tomó con humor la situación y reiteró una vez más que no planea salir del programa producido por Dio Lluberes, algo sobre lo que ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones.

A mediados de abril, Laura G realzó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde fue cuestionada sobre si le molestaban las constantes peticiones de sea despedida del matutino.

Lee también: Golpe a Chapoy: Exconductora de 'Ventaneando' se reúne con Atala Sarmiento ¿en Televisa?

No, la verdad no me molesta. Me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes pero no, la verdad no", expuso entonces la conductora.