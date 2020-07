Sergio Mayer manda fuerte 'recadito' a Livia Brito tras golpear a fotógrafo y robarle

Ciudad de México.- El diputado y también actor, Sergio Mayer, decidió brindar su opinión respecto a la polémica que tiene envuelta a Livia Brito pues la actriz fue acusada de golpear y robar sus pertenencias al fotógrafo Ernesto Zepeda.

El político mexicano aseguró que bajo ninguna circunstancia está a favor de la violencia y mucho menos de las agresiones físicas.

No estoy de acuerdo en ningún tipo de agresión, ningún tipo de agresión justifica a los artistas, cantantes, de repente se sienten agredidos por el hecho de que son invadidos en su privacidad y eso también, de alguna manera es una forma de agresión, pero no se valen las agresiones físicas".

El esposo de la actriz Issabela Camil también señaló que no puede tomar partido en este problema debido a que no conoce la versión de Livia y el paparazzi.

Yo no podría hablar de un tema en particular porque no conozco exactamente qué pasó, no justifico ningún tipo de agresión física eso es un hecho, pero habría que escuchar cada uno de los proyectos en particular", explicó.