Tras romances fallidos con hombres, Paty Cantú sale del clóset y se declara queer

View this post on Instagram

1. ud835udd71ud835udd97ud835udd8eud835udd89ud835udd86 ud835udd76ud835udd8dud835udd86ud835udd91ud835udd94: #culturachulamexicana ud83cuddf2ud83cuddfd Pintaste flores para que asiu0301 no se murieran. Nos ensenu0303aste que los pies sobran cuando tienes alas. Nos advertiste que las penas no se ahogan sino aprenden a nadar. A queu0301 es mejor enamorarse de uno mismo, despueu0301s de la vida y luego de quien queramos. En el peor de tus sufrimientos te multiplicaste y nos diste a ud835ude47ud835ude56ud835ude68 ud835ude59ud835ude64ud835ude68 ud835ude41ud835ude67ud835ude5eud835ude59ud835ude56ud835ude68. En tu discurso y forma de vida mau0301s allau0301 de tu eu0301xito, la revoluciou0301n de ser la primera pintora que no se definiou0301 en la visiou0301n tradicional masculina de lo que debe ser y es una mujer. Tu identidad te la definiste tuu0301 misma y con ello te convertiste en nuestra puerta para atrevernos nosotras tambieu0301n. ud835ude41ud835ude40ud835ude48ud835ude44ud835ude49ud835ude44ud835ude4eud835ude4fud835ude3c de tus tiempos con legado a los nuestros De entre tus raiu0301ces escarbaste y floreciste en nuestras culturas indiu0301genas. 47 anu0303os de vida. ud835udfcfud835udfd3ud835udfce obras. Infinitas revoluciones, frases y cambios sembrados. MUJER FUERTE. ud835ude44ud835ude63ud835ude5bud835ude5eud835ude63ud835ude5eud835ude69ud835ude56 ud835ude69ud835ude6a ud835ude6bud835ude5eud835ude59ud835ude56. Hoy te seguimos siguiendo los pasos. Yo tambieu0301n soy dos. Todas nosotros somos, ud835ude4bud835ude4aud835ude4d ud835ude47ud835ude4a ud835ude48ud835ude40ud835ude49ud835ude4aud835ude4e, dos. Cou0301mo mi amiga ud835ude51ud835ude56ud835ude61ud835ude5aud835ude63ud835ude69ud835ude5eud835ude63ud835ude56 y yo. No nos ven el parecido? Nos parecemos en el alma. En queu0301 nos reinventamos cou0301mo queremos. Nos definimos cou0301mo se nos viene en gana. Nos damos la mano y compartimos causas... **mau0301s de eso despueu0301s**. Hay mucho que decir de ud835ude51ud835ude56ud835ude61ud835ude5aud835ude63ud835ude69ud835ude5eud835ude63ud835ude56. Y la comunidad hermosa que representa. ud835ude48ud835ude5e ud835ude64ud835ude69ud835ude67ud835ude56 ud835ude41ud835ude67ud835ude5eud835ude59ud835ude56. u201cud835ude4bud835ude5eud835ude5aud835ude68 ud835ude65ud835ude56ud835ude67ud835ude56 ud835ude66ud835ude6aud835ude5a ud835ude61ud835ude64ud835ude68 ud835ude66ud835ude6aud835ude5eud835ude5aud835ude67ud835ude64, ud835ude68ud835ude5e ud835ude69ud835ude5aud835ude63ud835ude5cud835ude64 ud835ude56ud835ude61ud835ude56ud835ude68 ud835ude65ud835ude56ud835ude67ud835ude56 ud835ude6bud835ude64ud835ude61ud835ude56ud835ude67u0026#34;. ud83dudc9aud83eudd0du2665ufe0f. Vamos contando queu0301 hay detrau0301s de ud835udd77ud835udd86 ud835udd78ud835udd8aud835udd9dud835udd8eud835udd88ud835udd86ud835udd93ud835udd86