Tras sufrir un infarto, exconductora de 'Hoy' tuvo triste final en Televisa y quedó en el olvido

Ciudad de México.- Silvia Lomelí es una conductora y actriz que triunfó en Televisa durante los 2000 y se volvió en una de las favoritas en la televisión mexicana, hasta que un infarto le dio un abrupto final a su carrera.

Lomelí comenzó en el área de Deportes, además de que cubrió el mundial del '98 y hasta juegos olímpicos. También condujo Código Fama y estuvo en novelas como Cómplices al rescate y capítulos de La Rosa de Guadalupe.

Lee también: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Su proyecto más recordado es su participación en la edición sabatina del programa Hoy, el cual en esos entonces era bajo la producción de Federico Wilkins y luego Reynaldo López y Nino Canún.

Silvia condujo Hoy Sábado por cinco años durante los fines de semana junto a Juan José Ulloa. En 2006 se dejó de hacer el programa en sábados y fue sustituido por Muévete; años después por Sabadazo. Después de esto, se le perdió la pista.

En enero de 2018, la conductora regresó al programa Hoy donde contó qué había sido de su vida luego de repentina salida de la empresa una década antes.

Mucha gente se enteró, mucha gente no, estuve trabajando haciendo novelas, y cuando salí de 'Hoy' estuve haciendo una telenovela infantil, pero desgraciadamente se me paró el corazón, tuve un paro cardíaco", dijo al aire.

Podría interesarte: "Estoy harto": Al borde del llanto, actor de Televisa muestra su tristeza por la crisis de salud

Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, entonces tuve un problema en el cerebro, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidad cortical y otra que no me acuerdo, eso me pasa, se me olvidan las cosas (…) Tuve que rehabilitarme y pasaron más de 10 años de rehabilitación".