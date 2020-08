Mauricio Herrera revela cuál parte de su cuerpo se afectó tras la caída que sufrió

Ciudad de México.- Recientemente, el actor mexicano, Mauricio Herrera, sufrió una accidente en el baño de su residencia, por lo que reveló detalles de las consecuencias que sufrió a causa de esta situación.

Durante una entrevista para De Primera Mano, el exintérprete de Televisa comentó que se está en medio de su recuperación del Covid-19, así como de la caída que tuvo hace apenas unos días.

En el baño son dos escalones, no tengo un bastón que traigo, perdí el equilibrio y me fui de espalda. Yo creo que me rompí las costillas", mencionó Herrera.