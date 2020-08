Enfermo y olvidado por Televisa: A sus 95 años, actor 'ruega' por volver a a trabajar: "No me llaman"

Ciudad de México.- El famoso y querido actor mexicano, Ignacio López Tarso, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol para revelar que el desea volver a trabajar, sin embargo, ni las televisoras ni los productores le ofrecen algún proyecto.

A través de una videolladama, el intérprete de 95 años, que hace algún tiempo venció al cáncer de colón, explicó que teme morir y no poder volver a pisar un escenario y destacó que la pandemia de Covid-19 también es un impedimiento para volver a trabajar.

Así no puedo vivir… así me voy a morir pronto, tengo 95 años, espero que me quede tiempo de volver al cine, de volver a la televisión… no me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro", comentó.