"A mí no me hables así": Integrante de 'VLA' estalla en vivo y pone en su lugar a Laura G

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 17 de agosto el programa Venga la Alegría recibió la visita de la polémica ejecutiva, 'Margarita de Recursos Humanos', personaje que es interpretado por 'El Capi' Pérez.

La administrativa de TV Azteca acudió al foro del famoso matutino para encarar a los conductores y mostrarle cada una de las quejas que recibe de parte de sus miles de seguidores.

Uno de los comentarios que recibió de parte del público era que Laura G siempre tiene los dientes manchados de labial y al cuestionar a la conductora, esta tuvo una actitud muy 'prepotente'.

A ver no llegues con esa actitud, a mí no me llegues con esa actitud... aquí no está el productor yo no soy Dio (Lluberes)", dijo 'Margarita' visiblemente molesta.