Fiesta en Televisa: Jacqueline Andere celebra 82 años de vida y Chantal le envía bello mensaje

Solo puedo darle gracias a la vida, a Dios, a la virgen de Guadalupe por poder celebrar hoy a tu lado TU CUMPLEAu00d1OS MAMu00c1!! Eres el claro ejemplo de un ser humano u00edntegro y maravilloso en toda la extensiu00f3n de la palabra. TE ADORO CON TODO MI SER, y no podru00eda estar mu00e1s orgullosa de la madre y profesional que eres. Hoy vuelvo a reiterar lo afortunada que soy por tenerte. Celebro tu vida cada instante, cada segundo y todos los du00edas!! Gracias por tanto y por todo siempre MAMu00c1!!! Deseo para ti mucha salud, ya con eso estamos del otro lado mi amor!! #mamu00e1 #cumpleau00f1os #mihu00e9roe #miejemplo #miprimeramordeverdad #lamejor #guapa #corazondeoro #tequierotanto ud83cudf8aud83cudf89ud83cudf82ud83cudf39