¿Adiós 'VLA'? Tras traición a compañeros, reportero 'destroza' a Curvy por hipócrita

Ciudad de México.- El reportero de TV Azteca, Gabriel Cuevas, no tuvo reparos al momento de 'destrozar' a Curvy Zelma en su sincera opinión respecto a sus traiciones a sus compañeros de Survivor México, tachándola de hipócrita y asegurando que ni el elenco de Venga la Alegría iba a confiar en ella ahora.

Cuevas le aseguró que cuando recién comenzó el reality era su fan, pero conforme fue avanzando el programa y dejo salir su verdadero ser le "chocó" pues siente que se describió de una manera y es completamente diferente, señalando que ni sus compañeros de hace tiempo puedan confiar en ella.

Yo soy muy fan de este tipo de reality shows y te voy a confesar que yo la primera semana estaba contigo, pero de repente tu personalidad me chocó y le pasó a muchas personas, porque de repente te mostrabas muy linda, pero te burlabas de los demás. Nada más checa Twitter y ve los comentarios que te comenzaron a hacer, ¿crees que valió la pena planear una estrategia en la que hoy, creo que hasta tus compañeros de Venga la Alegría pueden decir, quién es Curvy en este momento?", señaló Cuevas.

Ante esto la conductora aseguró que no se arrepentía de nada pues está "orgullosa" del papel que desempeñó dentro de Survivor, señalando que pese a no ser una atleta llegó muy lejos y se siente muy bien de su desempeño.

Valió la pena. Sé quien soy, estoy orgullosa del papel que hice. Cuando nadie creía en mí, yo creí en mí. Salí adelante, fui una buena persona, salvé a mis compañeros y si no estaba al nivel de un atleta yo me ponía y le entraba. Yo no me voy a lo malo, tu puedes tener un proceso en donde haces puras cosas buenas y de pronto haces una mala o que no le cae bien a la gente y te juzgan muy fuerte, pero la vida real es así", expresó Zelma.

Ante la continúa critica a sus traiciones e hipocresía ella solo dijo que la gente que no ha estado en esa clase de competencias no podrá entender el porque de sus acciones, señalando que esas circunstancias te cambian totalmente.

Nadie nos va a entender lo que se vive ahí, la falta de hambre, el corazón desgarrado que tienes, las noches que no puedes dormir, todo lo que va cambiando en ti. No estás siendo tú al 100 por ciento", finalizó Curvy.

Finalmente él nunca quito el dedo del renglón y siguió reprochándole que se presentara como algo que al final demostró no es, señalando que no fue "coherente" y que no importa que fuera un reality, eso no debería cambiar quien era.

En un reality uno va a jugar, pero va a ser uno, no puedes ir por la vida diciendo que eres honesta cuando, perdón, pero no lo fuiste en el reality. Tu estrategia con Serrath, Isbo, llegar a hablar mal del otro, nominar a Jero, pues evidentemente no quedaste coherente con el discurso con el que entraste de ‘yo soy honesta y leal’ y te lo digo con todo el corazón", finalizó el periodista.

Fuente: Radio Fórmula