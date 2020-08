Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez rompen en llanto al recordar difícil momento

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez, no pudieron evitar romper en llanto por un breve momento, al recordar momentos difíciles de su vida en el que entraron en depresión sin ellas notarlo, revelando que fue lo que las impulsó a salir.

Rosaldo y su hermana Mariana en un en vivo junto a la joven Derbez hablaron sobre su relación, donde la esposa de Eugenio Derbez contó emocionada hasta las lágrimas que fue su hermana quien la apoyó al salir de un mal momento que ella misma desconocía que vivía.

Al querer yo rescatar a Mariana sin darnos cuenta nos rescatamos mutuamente, me di cuenta yo que, en este afán de querer rescatarte, de querer ayudarte y de sentir mucha importancia de no saber qué hacer, lo único que me tocaba a mí era estar ahí para ti, incondicionalmente cuando me necesitaras, en el momento en el que me necesitaras, ya sea para abrazarte, para secarte las lágrimas, para llevarte un café, para lo que fuera", dijo Rosaldo.

Muchas veces el que quiere rescatar busca fórmulas, busca maneras, quiere llenar los vacíos de alguna forma y no se puede, más bien no se debe, uno debe respetar el proceso de los demás", agregó Alessandra.

La cantante dejó en claro que aunque su depresión no fue severa, recalcó que sí estuvo sumergida un poco y recordó una vez más que se descuidó por completo y gracias a su hermana volvió a su mejor versión.

Yo también estaba en un momento difícil, lo he platicado ya muchas veces, yo me había abandonado a mí misma, había subido mucho de peso, había caído en el círculo vicioso de pretextear, de no cuidar mi alimentación, de no moverme nada, estaba en el sedentarismo total, de alguna forma yo creo que estaba deprimida, no algo grave, pero sí estaba deprimida y cuándo tú llegaste con tu energía que no paras, no tuve de otra más que decir: ‘ok’”, aseguró la cantante.

En cuanto Aislinn, también luchando con la emoción y las lágrimas, aseguró que el ejercicio la hizo mejorar muchas cosas de ella misma y la hizo descubrir que el vivir tan sedentariamente la estaba deprimiendo, asegurando que ejercicio la ayuda mucho a no caer nuevamente.

Soy la persona menos disciplinada que existe, la parte de moverme era sólo por tener buen cuerpo, era hacer ejercicio un mes antes para irme a la playa y yo no me había dado cuenta lo que te deprime el sedentarismo, es una de las principales razones de depresión (…) una de las cosas que más te puede ayudar a cambiar el chip, esta desesperación, cuando está el vaso lleno y ya no tienes mecha, de verdad, el ejercicio ayuda a que drenes muchísimas cosas", aseguró Aislinn.

Fuente: Hola