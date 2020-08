Tras usar uno, Miguel Bosé aclara su oposición al cubrebocas y lo destrozan: "Demente e ignorante"

Madrid, España.- Miguel Bosé publicó un video en Instagram para explicar los casos en los que cuestiona el uso obligatorio y la eficacia del cubrebocas ante la contingencia sanitaria, luego de que en las últimas semanas ha generado gran controversia su postura en contra de esta medida para frenar la propagación del coronavirus.

Después de que ayer describió en otro clip que él nunca ha negado la existencia del Covid-19, el cantante detalló sus opiniones respecto a la utilización de la mascarilla e incluso enfrentó la polémica porque fue captado a finales de julio usando una.

Lee también: Devastada, actriz de 'El Señor de los Cielos' revela la verdad sobre desaparición de Rafael Amaya

He apoyado a movimientos y apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Quién creo que debe de llevar la mascarilla?... Que lo lleven los enfermos, los sanitarios, obviamente el servicio de orden, y los ancianos para prevenir, para que no se nos vayan en todo caso", dijo.

A post shared by Miguel Boseu0301 Oficial (@miguelbose) on Jul 25, 2020 at 10:42am PDT

View this post on Instagram

Sobre las críticas que surgieron tras ser captado usando cubrebocas, Bosé explicó:

Me pongo la mascarilla, a veces sí, cuando veo que voy a entrar en lugares que a lo mejor a la gente le puede molestar. Pero para que lo sepáis yo tengo exención, es decir, tengo un documento médico que me permite no llevarla, porque como bien oís, tengo asma, entonces la mascarilla pues me crea problemas respiratorios".