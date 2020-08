Tiembla Televisa: Filtran a los dos participantes que vuelven a TV Azteca y se unen a 'Exatlón'

View this post on Instagram

Hoy despedimos a Sol de esta increu00edble aventura en la cual la hemos acompau00f1ado durante casi 8 meses. Concluye una etapa increu00edble, pero sabemos que aquu00ed tambiu00e9n abre una nueva aventura en su vida. GRACIAS ud83dude4fud83cudffc a todos los que han sido fieles seguidores, es increu00edble ver tantas muestras de cariu00f1o y apoyo que le han brindado durante este duro y largo camino. Sabemos que Sol fue a dejar lo mejor de ella y que no tenu00eda idea lo que le esperaba en esas tierras, se presentu00f3 ahu00ed con mucha ilusiu00f3n, persiguiendo un sueu00f1o y orgullosa de poder competir junto atletas olu00edmpicos y grandes seres humanos. Te esperamos aquu00ed para recibirte con los brazos abiertos y con ilusiu00f3n de seguirte acompau00f1ando para lo que sea que venga para ti. ERES UNA CAMPEONA Y UNA GUERRERA ud83dudc99ud83dudc4fud83cudffb.