Actor de Televisa afirma que Luisito Rey asesinó a mamá de Luis Miguel: "Pidió ayuda al Negro Durazo"

Ciudad de México.- Andrés García, el reconocido actor de Televisa, ha asegurado que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, no se fugó con un productor como dijo Luisito Rey, sino que él fue quien la asesinó y hasta que pidió ayuda al Negro Durazo para desaparecerla.

García este miércoles 26 de agosto ha sido tema de conversación al haber 'explotado' en plena entrevista en vivo y asegurar que el padre del interprete de La Incondicional buscó ayuda para desaparecer a quien fue su esposa.

Según García fue advertido por varias personas que de Rey estaba en malos pasos, algo que supuestamente confirmó cuando Luisito le confesó que "le pidió ayuda al Negro Durazo para matarla, pero él lo mandó a la chin…", señalando que tras ello le ofreció el trato a él.

Yo ya estaba preparado. Cuando el Luisito me dice que necesitaba eliminar a Marcela, yo le dije que estaba mal. De hecho, Micky estaba en la otra habitación con mi hijo Andrés en la casa de la mamá de Luisito Rey", contó Andrés.

El actor señaló que él trató de convencerlo de que no lo hiciera y que le dijo que "Marcela no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas", pero al final de nada sirvió, ni el que le advirtiera a 'El Sol' sobre las intenciones de su padre.

Micky no pudo hacer mucho. Años después, Luis Miguel me preguntó porque (sobre la muerte de su madre), Luisito hizo correr la historia de que Marcela se había fugado con un productor, pero fue una falacia para justificar la desaparición de Marcela", aseveró Gacía.

Fuente: Radio Fórmula