Christian Estrada y Ferka confirman reconciliación en 'Hoy’: "Hay que hacer caso a lo que uno siente"

Ciudad de México.- Christian Estrada y María Fernanda Quiroz decidieron retomar su romance, relación que había terminado después de la polémica que se generó por las acusaciones que hicieron en contra del modelo algunas de sus exnovias.

Quiroz, conocida como Ferka, aseguró en entrevista para el programa Hoy que ella decidió seguir a su corazón, mientras que Christian dijo que pidió perdón a su novia. Los participantes de Guerreros 2020 también expusieron que no les importan las críticas que les pueda generar su reconciliación.

Híjole, qué te digo, hay que hacerle caso a lo que uno siente y a lo que pasa, y ya, ¿sabes? Es que yo lo he dicho, yo soy así, y a mucha gente no le vas a dar gusto, ¿estás de acuerdo? Y no nos importa", expuso Ferka sobre su reconciliación.