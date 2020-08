Lyn May responde a quienes la comparan con Gomita por sus múltiples cirugías

Ciudad de México.- En una entrevista telefónica con De Primera Mano, la exvedette mexicana, Lyn May, reaccionó a las comparaciones que recibe con Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, en torno a las cirugías estéticas.

No me molesta, al contrario, es una chica guapa y me cae muy bien, la conozco muy bien y me divierte", respondió.