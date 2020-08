¿Adiós Tania Rincón? Tras fuerte accidente, integrante de 'Guerreros 2020' abandona Televisa

View this post on Instagram

Las Cobras salvan a sus guerreros sentenciados, pero @danielafainus decide abandonar la competencia por su propio pie, esto debido a una lesiu00f3n que no le estu00e1 permitiendo dar el 100% en el campo de batalla. Recupu00e9rate, guerrera. u00a1Te extrau00f1aremos! #Guerreros2020 #YoSoyCobra #SeVaDeLaGuerra ud83dudcaaud83dudc0d