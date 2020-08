Tras 40 años de amor y una boda en Las Vegas, Arturo Castro se casa por el civil

Ciudad de México.- Arturo Castro, cantante y músico hermano de los también artistas Benito y Javier Castro, contrajo matrimonio por el civil con su amada Rosa Yolanda después de 40 años de relación amorosa, reportó la revista TV Notas.

Aunque Arturo, de 82 años de edad, comentó a la publicación que en una ocasión él y Rosa, quien tiene 60 años, se casaron en Las Vegas, sus nupcias en México tomaron lugar cuatro décadas después de que iniciaron su noviazgo.

La revista describió que la boda civil de la pareja tuvo por escenario su casa, donde pocos invitados atendieron la especial ocasión debido a la actual crisis de salud. Benito y Javier Castro no acudieron a la celebración, sin embargo, Castro estuvo acompañado de su hija Denis, sus nietos y su compadre Johnny Herrera.

Al ser cuestionado por la publicación sobre su historia de amor, Arturo Castro explicó que conoció a su amada gracias a que su hermana se la presentó, y después de ser testigo de su talento vocal, Rosa Yolanda se integró al espectáculo del músico, lo cual les permitió seguir conviviendo hasta que iniciaron su romance.

Asimismo, el cantante aseguró que su boda con Rosa, a quien él llama Rosy, es una "confirmación" de los sentimientos que tiene por ella, un paso que decidió dar por amor y no por cuestiones legales, como se podría especular.

No, nada de eso, yo no pienso en nada de eso.... desde que tengo uso de razón mi esposa me decía 'Arturo me están vendiendo unos mausoleos', y yo le decía, 'no, no Rosalina, yo hasta que me muera no quiero saber nada', y les decía que si me querían matar o que... nunca he pensado poner las cosas en orden nunca, ni un testamento ni nada, no me gusta hablar de eso y si les pido que me dejen en paz, no es por ahí, es por la cuestión sentimental", apuntó el cantante.