¿Recadito a Érika Buenfil? Esto opina Lorena Herrera de quienes usan TikTok: "Puras tonterías"

Ciudad de México.- La guapísima actriz y cantante, Lorena Herrera, por fin comentó en su encuentro con diferentes medios qué piensa acerca de la aplicación TikTok y que muchas de sos colegas ya estén triufando en esta plataforma.

En entrevista frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, la mujer rubia confesó que no le gusta esta red social pues considera que no es para mujeres maduras y su contenido está dirigido a personas jóvenes.

No va conmigo, me parece que es para gente muy jovencita ¿no? son como puras tonterías ¿no? es para puros chavitos, para una mujer de mi edad, haciendo esas tonterías, me sentiría muy ridícula", comentó 'sin pelos en la lengua'.