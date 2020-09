Tras 19 años en TV Azteca e irse a Televisa, exconductora de 'VLA' acaba en la ruina: "Nadie la contrata"

Ciudad de México.- El canal de YouTube El Borlote reveló que la famosa actriz y conductora, Ingrid Coronado, se encuentra enfrentando una severa crisis financiera a casi dos años de haber renunciado a su empleo en el programa Venga la Alegría.

Según este portal de espectáculos, la famosa mexicana de 46 años se encuentra pagando los estragos que le dejó haber salido de TV Azteca tras más de 19 años de exitosa carrera en esta empresa.

Chacaleo informó que durante toda su trayectoria en la televisora del Ajusco, Ingrid recibió un 'jugoso' sueldo y múltiples beneficios, sin embargo, ahora no tiene nada de eso.

El canal señaló que Ingrid no consiguió trabajo durante estos casi dos años debido a la mala fama que se creó al divorciarse de Fernando del Solar cuando el argentino enfrentaba su batalla contra el cáncer y aseguró que en el medio se le conoce como "la que abandonó al marido".

A pesar de que tuvo una participación especial en la serie de Televisa Alma de Ángel, todo parece indicar que Coronado no recibió ninguna oferta laboral y por ello optó por incursionar en la industria de la radio.

Sin embargo, en este nuevo trabajo Ingrid estaría recibiendo un miserable sueldo, que no le alcanzaría para cubrir sus gastos y la de sus hijos.

MVS no le paga chofer ni mucho menos le da un auto, tampoco le da para que se compre vestuario... su salario no le alcanza... cada quincena llora, pues los 20 mil pesos que percibe, no le alcanzan para cubrir sus gastos, pero prefiere eso a no tener nada, pues en televisión nadie la quiere contratar porque se cotizaba muy alto", finalizaron.