¡No lo quieren en TV Azteca! Producción de 'Exatlón' no soporta a Aristeo Cázares: "Perdió el piso"

Ciudad de México.- Exatlón México: Titanes vs Héroes sigue dando mucho de qué hablar y es que el público considera que los atletas bajaron mucho su rendimiento y ahora solo se dedican a dar "show".

Al respecto de esta situación, el reportero Gabriel Cuevas reveló que una fuente que tiene en el reality le comentó que la producción ya no soporta a uno de los hermanos Cázares.

También lee: Adiós TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy revela al aire que tiene nueva empresa

A través del programa Fórmula Espectacular, Gabo comentó que todo el equipo de Titanes fueron tachados de 'alzaditos', sin embargo, el staff de TV Azteca está aborreciendo a Aristeo Cázares.

Me contó que no solamente los rojos han caído mal a la audiencia, porque están muy alzaditos, presumidos, pero me contó una fuente que el que anda ahora sí en ya saben qué, es Aristeo Cázares".