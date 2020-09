¿Heber sí regresa a 'Exatlón'? Desmienten sus negaciones y afirman que TV Azteca lo tiene confirmado

Ciudad de México.- Heber Gallegos ha dado mucho de que hablar desde que se dijo que sería un refuerzo para el equipo rojo en Exatlón, lo que ha negado rotundamente en sus redes sociales y que ahora una página de spoilers ha desmentido recientemente, asegurando que TV Azteca ya tiene confirmado su regreso.

Según la página en Instagram que da adelantos muy acertados sobre lo que pasará en los siguientes programas del famoso reality deportivo, entre ellos que sí se verá a Heber portando los colores de los 'Titanes' durante esta cuarta temporada y se convertirá en el terror de los 'Héroes'.

Te podría interesar: Sin ahorros y vetada de Televisa: Tras abandono de su ex, actriz da fuerte noticia en TV Azteca

Fans han cuestionado sí realmente era honesto Gallegos cuando aseguró que no era como Ana Lago y Mati Álvarez que negaron estarían en el programa y en el estreno ahí se vieron, asegurando que sí había contratos para guardar silencio y no dar spoilers, tras lo que afirmó él no estaba sujeto a este pues realmente no va a estar.

Sin embargo, el administrador de la página se burló de lo dicho y dijo que todos los que actualmente están en Exatlón ya habían dicho cosas similares negando su participación que actualmente se demuestra solo mentían pues están ahí, concluyendo con que en TV Azteca sí lo trajo de regreso y muy pronto estará compitiendo en las playas.

Te podría interesar: Golpe a 'Hoy': Tras estar presa por asesinato y varias cirugías, exactriz de Televisa llega a 'VLA'

Fuente: Instagram @spoiler._exatlon