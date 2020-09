Acusan a ex de Itatí Cantoral de vivir sumido en adicciones y depresión tras divorcio: "Me pidió abortar"

Ciudad de México.- Una mujer de nombre María José Valencia Hernández ha señalado que Carlos Alberto Cruz, exesposo de Itatí Cantoral, está deprimido y sumido en adicciones debido al divorcio con la actriz, por lo que ella decidió romper la relación que estaban comenzado, incluso confesó que se embarazó y él la exhortó a que abortara.

María José confesó a TV Notas que conoció al ex de la actriz por Tinder y le gustó mucho, pero después de un par de citas el comenzó a mencionar mucho a la interprete de 'Soraya Montenegro' lo que la ha llevado a sospechar que aún no la ha superado.

El pasado mes de marzo, a través deTinder. Él me saludó por mensaje y empezamos a platicar porque me cayó muy bien. Después de dos semanas de estar platicando, decidí que quería conocerlo en persona, así que me dio la dirección de su departamento y lo visité", contó.

Hasta la tercera cita, cuando me dijo que su exesposa era Itatí Cantoral. Me contó que llegó a sentirse triste tras su divorcio y que no ha podido superarla. Me dio la impresión de que se siente solo, que le hubiera encantado seguir con la familia que tenía al lado de Itatí y sus hijos. Al parecer se vino abajo luego de la separación de ella y sobre todo de su hija", explicó.

Señaló que no estaba segura de esa teoría, pero que aunque no ahondara mucho sacaba a relucir que tenían muchas peleas debido a que ella es aprensiva y ahora después de la relación casi no ve a su hija, motivo que asegura podría ser fuente de sus adicciones.

Pues en realidad no lo sé, porque el hecho de que me haya hablado de Itatí, de sus hijos mayores y de la niña que tuvo con ella, para mí quiere decir que es un hombre que no los ha superado. Yo creo que gran parte de sus adicciones al alcohol y a las drogas es por ello. Siempre que nos veíamos estaba tomado, nunca pude verlo completamente sobrio; también inhalaba cocaína frente a mí y él sólo me decía que no me espantara", explicó.

María José sorprendió al revelar que de esa breve relación de apenas tres meses salió embarazada, pero el tema de Cantoral, sus adicciones y el que le pidiera abortar pues no podía cuidar de un hijo en estos momentos la convencieron de interrumpir el embarazo, además de que temía que el pequeño saliera mal a causa de las sustancias que consume él.

Lo hice una semana después de hablar con él. Fue una situación rara para mí, pues yo ya tengo un pequeñito de 4 años y sé lo que es convertirse en madre soltera; y aunque pensé en tener a este bebé sola, al final me dio miedo que por sus adicciones pudiera salir con alguna enfermedad. No sé si siga afectado por su divorcio de Itatí o si sólo me dijo que no estaba preparado como un pretexto, pues el último día que lo vi me enteré de que tiene una novia, y que aparte la mujer es casada, pero también creo que me lo pidió porque está aferrado a que Itatí lo perdone y vuelvan", finalizó.

Fuente: TV Notas