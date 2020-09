Tras pelea con Macky en Televisa, Brenda Zambrano haría fuertes amenazas a cantante y a sus hijos

View this post on Instagram

No caereu0301 en lo mismo que tuu0301, procedereu0301 legalmente con todo lo que has subido en cuanto a mis hijos. A fin de cuentas yo tengo cou0301mo sustentar lo que he dicho, con conversaciones entre ambas, fotografiu0301as! Sereu0301 mau0301s inteligente y las usareu0301 en donde debo y no por redes! Lo que digas tu y tu u201camigau201d que por cierto bastante mal se expresaba de ti! , ni me importa, quizau0301s ella deba hablar con su hermana y hasta contigo mismo, haber queu0301 pasou0301 con la renta que te pague A TI y NORA! , ya que ella no viviu0301a en mexico! Impresionante tu manera de envolver y hasta que justifiquen tus amigas, el hecho que entre tu hermano Tonu0303o y tu, intentaron matar a tu ex. Que bau0301rbaras jajajaja que digan que no eres drogadicta cuando todas saben que pasas todo el diu0301a pacheca , y hasta pastillas te metes. En fin! No perdereu0301 mi tiempo contigo! Pero te metiste con mis hijos, expusiste la cara de mi hijo, si salgo con el a TRABAJAR, deu0301jame decirte que esta con SUS PAPAu0301S! No con una madrastra a la que defiendes , obviamente porque eres peor que ella. Tuu0301 ocuu0301pate de la labor que no hizo tu mamau0301, de criar a tus hermanos y hasta tu sobrino que bien desatendido que tu hermana lo teniu0301a, dicho por ti misma, porque si te quieren! Pero nada mau0301s para sacarte el dinero que te u201cganasu201d Jajaja que risa que te solapen que viviu0301as con un narcomenudista que vendiu0301a droga, al mismo que intentaron matar y lo minimices diciendo, u201ctuve un problemitau201d ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f Solo basta ver con quien te rodeas para sacar cuentas. Dicen mucho y no dices absolutamente nada. Dile a tu amiga , que por cierto se le nota su ascendencia europea , ya que te atreves a meterte con mi color de piel y raiu0301ces, disculpe senu0303ora polaca.. que muestre las fotos que les pase cuando le entregue el departamento. En fin, te metiste con mis hijos y eso es sagrado! Pusiste a tu amiga @brendazambranoc a amenazarme de muerte y a mis hijos. Por cierto gabymarin28 , tu que acabas de tener un bebe, que feo que te prestes para esto con hijos ajenos. @brendazambranoc que necesidad de amenazas por redes sociales? Ustedes si que estau0301n ENFERMAS! @brendazambranoc @rubimendivil #brendazambrano #acapulcoshore