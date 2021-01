Alfredo Cordero asegura que vive una profunda depresión tras la muerte de Wanda Seux

Ciudad de México.- Recientemente, Alfredo Cordero ha dado de qué hablar, pues en su entrevista para Ventaneando, el joven aseguró que pretende hacer lo posible para que la bioserie de su amiga íntima, Wanda Seux, sea una realidad.

No obstante, también contó como fue que se dio la amistad con la fallecida vedette, pues señaló que siempre la admiró y que buscó defenderla en todo momento.

Mi historia con Wanda comienza hace 10 años, en las lunas del auditorio y bueno, se me ocurrió decirle a Wanda que nos fuéramos a la fiesta que se hace después, cuando llegamos, pasó que el único que llevaba boleto era yo ella no llevaba boleto y no la dejaban entrar".