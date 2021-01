El lamentable deceso de River Phoenix, el hermano mayor del legendario Joaquin Phoenix

Estados Unidos.- Además de ser hermano mayor del legendario actor ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, River Phoenix fue un actor estadounidense que a en la película Stand by Me en 1986 y que era considerado una de las estrellas juveniles del momento en ascenso.

River era una sensación adolescente y el 'crush' de muchas chicas de ese entonces, además de que era un muy buen actor, debido a que fue nominado para un premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de 'Danny Pope' en Running on Empty cuando solo tenía 18 años.

Sin embargo, su estrella se apagó cuando el 30 de octubre de 1993, River estaba con algunas de las personas muy cercanas a él. El grupo incluía a su novia, Samantha Mathis, así como a su hermano, Joaquin, y su hermana, Rain Phoenix, quien también era su compañero de banda. En ese momento, Mathis llegó a comentar que en ese entonces dejaría a Leaf (antiguo nombre de Joaquin) y a Rain.

La novia del difunto actor comentó que irían directamente a casa, pero River insistió en que había una banda que quería que él tocara con ellos, por lo que se quedaron un momento, ella también declaró que el se veía bastante mal en ese momento y que incluso llegó a incomodarse.

Sabía que algo andaba mal esa noche, algo que no entendía. No vi a nadie consumiendo drogas, pero estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda, estaba muy por encima de mi cabeza... 45 minutos después estaba muerto".