TV Azteca: Así lloró Ernesto Cázares al ser eliminado de 'Exatlón' por segunda vez

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 17 de enero se vivió una nueva eliminación en Exatlón México: Titanes vs Héroes y en esta ocasión el equipo de los azules tuvo que despedir a uno de sus integrantes.

Los atletas que compitieron por la permanencia en el famoso reality de TV Azteca fueron Keno Martell, Dan Noyola y Ernesto Cázares, siendo este último el eliminado de la noche.

El hermano de Aristeo Cázares se mostró muy conmovido al no quedarse con la victoria en esta competencia, pues como se sabe, él ya estaba eliminado y hace un par de semanas el público votó para que regresa a Héroes y Pame Verdirame a los rojos.

Ernesto se sinceró con el conductor Toño Rosique y le confesó que había hecho una promesa a su madre en la que aseguraba que le echaría más ganas y saldría victorioso de esas playas.

Cázares no pudo contener su llanto y en plena transmisión de Exatlón México varias lágrimas rodaron por su rostro.

Me da mucho sentimiento, porque hablé con mi mamá y le dije que iba a hacerlo mejor que la primera vez... entrené, me enfoqué, hice lo que pude... pero me voy con la frente en alto, esta vez no fue mi día", dijo Ernesto con la voz entrecortada.