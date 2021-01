"La niña no va a sobrevivir": Así se enteró exalumna de 'La Academia' que su recién nacida estaba grave

Ciudad de México.- Durante la tarde de ayer martes 19 de enero la cantante Wendolee Ayala, quien es exalumna de La Academia, contó todos los detalles del nacimiento de su recién nacida, quien se encuentra intubada y en terapia intensiva debido a varias complicaciones.

La integrante de la Primera Generación brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando y aquí confesó que por fortuna, su bebé está mejorando y ya se le había quitado el ventilador, aunque sigue conectada al oxígeno.

Te podría interesar: Exalumna de 'La Academia' carga a su bebé intubada por primera vez y publica desgarradora foto

Wendolee detalló que durante todo su embarazo estuvo muy bien y jamás presentó ningún tipo de problemas, por lo que no se explica cómo los médicos no detectaron la infección que puso a su hija entre la vida y la muerte. No descartó tomar acciones legales más adelante.

Alguien no se dio cuenta que había una infección en la placenta, no sé de quién sea culpa, pero lo vamos a investigar, no le puede pasar esto a otra mamá", añadió.

La exacadémica contó que no pudo conocer a su segunda hija hasta después de dos días, pues la pequeña fue llevada de inmediato a recibir atención especializada y confesó cómo se enteró de que estaba grave.

También lee: Desgarrador: Exalumna de 'La Academia' bautiza a su hija recién nacida en terapia intensiva

Una enfermera le dice a mi esposo 'por favor acérquese a la niña, porque la niña no va a sobrevivir', imagínate, yo estaba en la plancha escuchando eso...", narró.

Por último, Wendolee aseguró que la bebé está fuera de peligro y solo queda que Hannah aprenda a respirar y comer al mismo tiempo, para que pueda abandonar el hospital.