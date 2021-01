Vicente Fernández da la cara por sus polémicos 'acosos' a fans: "Fue un accidente"

Ciudad de México.- Luego de varios días de silencio, Vicente Fernández rompió el silencio y habló sobre las controversial imágenes en las que se le ve tocando el cuerpo de sus fans de manera inadecuada cuando se disponía tomarse fotos con ellas.

Se trata de una entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda al cantante y actor en el rancho Los Tres Potrillos, en Jalisco. Desde ahí abordaron el polémico tema y donde 'El Charro de Huentitán' explicó que se trató de un accidente y aprovechó para pedir disculpas públicas.

Pero sí quiero pedirles una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera. Eran muchísimas gentes, como te digo, yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con esa intención, pero yo ni me acuerdo cómo pasó", dijo Fernández.