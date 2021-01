Standopera se lanza contra Andrea Legarreta por sus declaraciones en 'Hoy': "Dejen de verlo"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta sigue estando en medio del escándalo por sus declaraciones respecto al abuso de Nath Campos en pleno programa en vivo de Hoy, por lo que una de las más famosas standoperas, Sofía Niño de Rivera, se ha lanzado en su contra y ha pedido al público que "dejen de ver" el matutino de Televisa si tanto les molesta.

La reconocida comediante mexicana señaló que si tanto les indignaba lo que decían los conductores del matutino deberían dejar de verlo, así perderían rating y al final terminarían cancelando el programa o despidiendo a los que hicieron dichos comentarios.

Podría interesarte: Arath de la Torre y Andrea Legarreta se disculpan tras criticar a Nath Campos

Todo esto tiene solución, no se preocupen, el chiste es dejar de ver esos programas y entonces dejan de existir, es lo único que tiene que pasar, es una caso básica de oferta y demanda, la gente no lo ve y desaparece, punto", expresó Sofía al respecto.

Sofía aclaró que lo que ha ella le había indignado es que Arath de la Torre no sea tan atacado como Andrea, pues él también hizo comentarios que daban alusión a que no creían lo que había pasado con la youtuber que denunció su abuso.

Podría interesarte: "Martha Figueroa me amenazó": Acusan a conductora de 'Hoy' de encubrir a su hijo, presunto abusador

Finalmente aclaró que no defiende a nadie, pero tomando en cuenta a lo que ha visto en redes sociales después de los infortunados comentarios, ha sido Legarreta la única que está siendo destrozada cuando también fue el actor quien cometió el mismo error.

Qué machista resultó todo, no los defiendo, pero cualquiera que diga: 'Yo no fui, yo lo leí por ahí', no merece salir en televisión, pero entonces nadie saldría en televisión, esos weyes merecen 100 memes y trabajar en un circo, en el cual ya trabajan, pero todos parejos, porque a él no, o sea la que más salió jodida fue ella", expresó la standopera.